В Киеве зафиксирован случай заболевания ботулизмом после употребления вяленой рыбы. Об этом в четверг, 3 мая, порталу Корреспондент рассказал руководитель столичной Госпродуктпотребслужбы (ГППС) Олег Рубан.

"2 мая медики одной из столичных клиник сообщили о том, что к ним с признаками заболевания ботулизмом поступил мужчина 1986 года рождения", - сказал Рубан.

В ходе проверки специалистами Госпродуктпотребслужбы было установлено, что отравление наступило после употребления больным вяленой рыбы, купленной на стихийном рынке на Виноградаре (Подольский район).

Эксперты ГППС направили обращение в Подольское управление полиции с просьбой обратить внимание на несанкционированную торговлю вяленой рыбой на их территории, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи.

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