В ПАО "Укртелеком" пообещали с 14 мая отключить от электропитания систему экстренного оповещения из-за того, что Киевская областная госадминистрация проигнорировала обращение о заключении сделок на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что "Укртелеком" является одним из предприятий, которое способно осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры и технических средств оповещения.

"Для обслуживания аппаратуры оповещения областные государственные администрации обязаны предусматривать соответствующее финансирование и заключать договоры с предприятиями, которые такие работы могут осуществить", - сообщают в пресс-службе.

На предприятии добавляют, что несмотря на обращение Киевская ОГА уже два года подряд игнорирует подписание соответствующих договоров для финансирования работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и технических средств оповещения.

"Все это время, учитывая ситуацию в стране и важность наличия системы территориального оповещения, "Укртелеком" продолжал поддерживать в готовности к применению систему оповещения Киевской области (обслуживание, ремонт и т.п.) за собственные средства", - говорится в сообщении.

По мнению руководства "Укртелекома", такое отношение свидетельствует о том, что эта система оповещения не является приоритетной для обладминистрации.

Отмечается, что компания предложила Киевской ОГА демонтировать и вывезти технику по согласованному графику и сообщила о том, что с 14 мая этого года отключит от электропитания аппаратуру системы оповещения.

"При этом она не будет отключена от каналов коммутации, что позволит оперативно восстановить работу системы в случае изменения ситуации и решения проблемы", - сказано в заявлении.

На предприятии добавили, что готовы еще раз обсудить возможные варианты сотрудничества. При этом отметили, что оборудование произведено еще в 70-80 годах прошлого века и требует немалых затрат на его содержание в рабочем состоянии.

Как сообщала "Страна", в Киеве легковушка провалилась под асфальт.

Напомним, "Укртелеком" с 1 января повысил тарифы на стационарную связь.

Ранее мы писали, что Троещина осталась без связи "Укртелекома". Неизвестные повредили кабель.