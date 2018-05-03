НАБУ, НАПК и САП одновременно занялись расследованием против народного депутата Украины и лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича. Об этом заявил у себя в ФБ нардеп от БПП Сергей Каплин.

Напомним, ранее Каплин заявлял, что против Рабиновича расследуется дело о незаконном обогащении и о сокрытии данных во время декларирования.

Всего, по данным Каплина (БПП), в отношении Рабиновича уже открыты 4 уголовных производства.

"Только что получил очередной ответ на свое обращение от Национального антикоррупционного бюро. Детективы исследуют дополнительные факты о незадекларированной недвижимости в элитных пригородах столицы, гаражу на Липской, скрытые "ООО" Рабиновича и другие деяния в рамках досудебного расследования по признакам ст.366-1, ч.3 (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного Кодекса Украины.

Напомню в прошлом месяце САП открыла 2 уголовных производства по Рабиновичу по моему заявлению и поручило их расследование НАБУ. В их рамках изучат почему "двойной гражданин" не задекларировал все свои фирмы, а также как получил гарантийный платеж на космическую сумму за землю, которую еще не продал", - написал Каплин в Facebook.

Он также заявил, что для проведения полной проверки декларации об имуществе Вадима Рабиновича за 2017 год - данные были направили еще и НАПК.

Фото: facebook.com/kaplins

Ранее сам Вадим Рабинович отрицал обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, которые против него выдвигались со стороны нардепа Каплина и ряда блогеров (в частности речь идет о публикациях, что он тратит на аренду элитного дома в Конча-Заспе 10 000 долларов в месяц и не вносит эти расходы в свою декларацию). Рабинович называл распространение этой информации попыткой дискредитации со стороны своих противников, к которым он относит руководителей партии Оппозиционный блок. Рабинович прошел в Раду по спискам этой политсилы, однако затем вступил с ней в конфликт и создал свою партию "За життя". При этом из самой фракции ОБ он не выходит, чтобы не потерять мандат депутата.

Как сообщала "Страна", нардеп Каплин требует от НАБУ возбудить дело против Рабиновича за отмывание денег. Это не первая акция Каплина против одного из лидеров партии "За жизнь".

Напомним, что лидер БПП опустился в президентских рейтингах ниже Вакарчука и Зеленского.