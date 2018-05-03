Президент Украины Петр Порошенко заявил, что некоторых гостей во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов по футболу он вынужден пригласить к себе домой, поскольку все гостиницы в Киеве уже забронированы.

Об этом Порошенко сказал во время встречи с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом.

"На сегодняшний день нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности (финала Лиги Чемпионов - Прим.Ред.)", - сообщил действующий гарант.

Петр Порошенко отметил, что в Украине серьезно отнеслись к проведению финальных матчей. Среди прочего, был принят ряд законодательных актов относительно необходимого налогового и таможенного режима.

Также он добавил, что парламент принял необходимые изменения в бюджет и выделил более 100 миллионов гривен на подготовку спортивных объектов.

"Украина умеет организовывать праздники и умеет принимать своих друзей, гостей и туристов", - отметил президент.

Уже известно, когда украинские клубы начнут выступления в новом сезоне двух главных европейских футбольных Лиг.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в Киеве "Ливерпуль" сыграет против "Реала" на НСК "Олимпийский".