Сенатор-республиканец Джон Маккейн, в своей новой книге "The Restless Wave", призвал обдумать вопрос об организации американской кибератаки против России.

Об этом сообщает Defence News.

По мнению сенатора, такая мера должна стать ответом на официально неподтвержденное Комитетом палаты представителей конгресса США "вмешательство" в президентские выборы 2016 года.

В книге Маккейн также говорит о том, что не испытывает ненависти к России, однако считает, что США должны "заставить Путина глубоко сожалеть о нападении на основы нашей демократии - свободные и справедливые выборы".

"Страна" сообщала ранее о том, что думают жители о ситуации в Украине по опросу Института Маккейна.

Напомним, что в конгрессе США опасаются реакции России на полет ракет над ее территорией.