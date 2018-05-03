В результате взрывов снарядов в городе Балаклея Харьковской области пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Пострадавших в результате происшествия нет. Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

В полиции подтвердили, что перекрыли дороги к месту ЧП.

"Для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставлены блокпосты на подъезде к военному городку", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что дороги в Балаклее, где рвутся снаряды, начала перекрывать полиция.

Также "Танк наехал на снаряд". В Минобороны рассказали о причине новых взрывов в Балаклее.