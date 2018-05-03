В Николаеве стая бездомных собак проникла на территорию зоопарка и загрызла четырех альпак - похожих на лам и верблюдов высокогорных одомашненных животных.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

"В ночь с 30.04 на 01.05 в 03:00, через отверстие, проделанное в ограждении зоопарка, на его территорию проникла стая бродячих собак, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на территории зоопарка. Собаки проникли в вольер к альпакам и загрызли 4 животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пост видеонаблюдения находится в помещении охраны, но охранники вовремя не установили факт нападения собак на питомцев зоопарка.

Директор зоопарка Владимир Топчий в комментарии изданию "Преступности.нет" сообщил, что собаки загрызли самца, двух самок и маленького детеныша альпака.

Топчий отметил, что Николаевский зоопарк их не покупал, а получил по программе обмена. Теперь охранная фирма должна будет либо купить таких же животных, либо финансово возместить ущерб (от 150 тыс. грн до 180 тыс. грн).

Альпаки прибыли в Николаев из львовского зоопарка "Лимпопо" в мае 2013 года. Самца черного окраса назвали Пуделем, а двух самок белого и рыжего окраса назвали Болонка и Каштанка.

Видео: youtube.com/ПНТВ

Фото: zoo.nikolaev.ua

Как сообщала "Страна", в Николаевском зоопарке впервые вышел на прогулку четырехмесячный белый медвежонок. Детеныш является одним из пяти белых медвежат в мире, которые родились в 2017 году.

Напомним, что в николаевском зоопарке нашлась обезьяна - долгожитель, претендующая на мировой рекорд.