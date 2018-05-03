И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая в последнее время постоянно пишет в Facebook о разных аспектах здоровья человека, на это раз решила рассказать о менструации.

"Критические дни", "эти дни", "гости" - эвфемизмы, которые часто используют, чтобы не говорить слово "менструация". Тема менструации даже в 21 веке остается "неудобной", потому, что очень долгое время люди стеснялись и избегали говорить об этом открыто.

Поэтому многие девушки не хорошо разбираются в особенностях своего организма, женщины верят в различные мифы, вроде того, что во время менструации противопоказаны физические нагрузки или нельзя закатывать консервацию, а мужчины не до конца понимают своих партнерш.

Менструация - это нормальный физиологический процесс, о котором можно и нужно говорить открыто. Как и любая тема в отношении здоровья, она не должна быть неудобной и замалчиваться. Чем больше мы будем открыты к своему организму, тем больше о нем узнавать и сможем понимать друг друга лучше", - написала она.

А также приложила научно-популярное видео о менструации.

Видео: facebook.com/ulanasuprun/

Как сообщала "Страна", ранее Супрун дала советы врачам, как популяризировать прививки.

Также она дала новые советы, как не отравиться на майских пикниках.

Кроме того, что Ульяна Супрун рассказала украинцам, как восстановить силы после тяжелой работы.