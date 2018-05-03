В результате нападения на филиал банка HSBC в Ереване скончался второй раненый, который оказался сотрудником полиции, передает Epress.

"В больнице в четверг, 3 мая, скончался полицейский, которого ранил преступник при ограблении банка HSBC", - сообщил начальник пресс-службы полиции Ашот Агаронян.

Напомним, что на банк в Ереване был совершен вооруженный налет. У нападавшего при себе были нож, граната и ружье. По данным полиции, налетчик ранил полицейского, а также двух сотрудников банка, один из которых скончался. Нападавшего задержали. Он оказался полицейским.

Полиция Армении выступила с официальным заявлением, подтвердив информацию о том, что во время нападения на банк есть погибший и раненый сотрудники безопасности. Также был ранен полицейский.

"Выяснилось, что преступление совершил полковник полиции Даниель Даниелян", - уточнили в полиции.

Как сообщала "Страна", накануне протестующие в Ереване сняли блокаду с дорог.

Также Пашинян призвал сторонников не устраивать акции протеста 3 мая.

Напомним, после блокады дорог и министерств армянского оппозиционера Пашиняна снова выдвинули в премьеры.