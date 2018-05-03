Предварительно согласованной датой проведения следующего саммита Украина - ЕС выбрано 9 июля 2018. Официально о времени международного саммита планируют объявить в течение ближайшей недели.

Об этом передает "ЕП" со ссылкой на несколько дипломатических источников с украинской стороны. Информацию подтверждает и брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Саммит Украина-ЕС предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе", - сообщил Йозвяк. Журналист пошутил по поводу того, что саммит не был заблокирован венгерской стороной. Как известно, на самом деле страны-члены не могут блокировать проведение таких мероприятий по линии ЕС.

11-12 июля в Брюсселе должен состояться саммит НАТО, на одно из мероприятий в рамках которого Украина получила официальное приглашение.

При этом проведение комиссии Украина-НАТО остается заблокированным из-за протестов Венгрии. Пока неизвестно, останется ли Порошенко в Брюсселе в день между двумя этими международными саммитами.

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Как сообщала "Страна", в Украине сократилось число путешествующих по безвизу. Некоторый ажиотаж среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвизового режима.

Напомним, что еврочиновники планируют дополнительно проверять украинцев с биометрическими паспортами перед поездками в ЕС.