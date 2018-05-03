Нардеп Мустафа Найем, которого избили в Киеве чеченцы, назвал "неадекватными" избранную Шевченковским райсудом Киева меру пресечения в виде домашнего ареста троим подозреваемым.

Об этом Найем написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, я продолжаю благодарить вас за поддержку и вместе с вами нахожусь в шоке от решения суда. Считаю неадекватной меру пресечения в виде домашнего ареста", - написал Найем.

Нардеп напомнил, что один из участников конфликта уже скрылся от следствия, и также выразил убеждение, что это уже является основанием как минимум для максимального контроля за передвижением других подозреваемых.

"Вчера двоих участников не обязали даже надеть электронные браслеты, а домашний арест приписан им с 23 до 6 утра, когда люди в принципе находятся дома. Днем же они вполне свободно могут передвигаться. И непонятно, как вообще следствие будет контролировать выполнение этой меры пресечения", - возмущается Найем.

При этом он также выразил удивление относительно того, что одним и тем же фигурантам в одном и том же деле выбрали разную меру пресечения, учитывая, что степень их участия в правонарушении не установлена. Нардеп также напомнил, что при этом прокуроры и следователи требовали для всех троих фигурантов правонарушения содержание под стражей.

"Плюс у меня есть вопрос без ответа - почему в принципе прокуроры разделили фигурантов между собой таким образом. Прокурор по первому подозреваемому откровенно был сильнее и знал материалы дела, второй, который представлял обвинение по двоим оставшимся фигурантам, плохо ориентировался в материалах дела. Результат соответствующий: один нападающий - с круглосуточным домашним арестом и браслетом, двое других - без, и вообще, считай, на свободе - под арестом находятся только ночью, когда спят", - констатировал политик.

Найем отметил, что пока неизвестно, чем суд аргументировал свое решение, поскольку полного текста постановления пока нет.

"Насколько я понимаю, сейчас прокуроры готовят апелляцию на все три решения суда, на что у них есть пять дней", - добавил нардеп.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна"сообщала о домашнем ночном аресте. Суд выбрал меру пресечения еще двум участникам драки с Мустафой Найемом.

Также "Мустафа обозвал ребят малолетними чурками". Адвокат чеченских студентов изложил свою версию конфликта с нардепом Найемом.