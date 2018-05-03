Вера Савченко, сестра народного депутата Надежды Савченко, показала ее новое фото, на котором заметно, как та похудела.

Фотографию Вера Савченко опубликовала на своей странице в Facebook и подписала: "Надежда есть и будет!".

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток – до 20 мая без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины. 17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Как сообщала "Страна", суд запретил следователю СБУ изымать имущество Савченко.

Мы писали, что у Савченко в камере СИЗО поставили телевизор.

Ранее Генпрокуратура продлила следствие по делу Савченко на шесть месяцев.