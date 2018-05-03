Появилось фото Надежды Савченко после 42 дней голодовки
Вера Савченко, сестра народного депутата Надежды Савченко, показала ее новое фото, на котором заметно, как та похудела.
Фотографию Вера Савченко опубликовала на своей странице в Facebook и подписала: "Надежда есть и будет!".
Фото: facebook.com/
Как сообщала "Страна", 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток – до 20 мая без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины. 17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.
Как сообщала "Страна", суд запретил следователю СБУ изымать имущество Савченко.
Мы писали, что у Савченко в камере СИЗО поставили телевизор.
Ранее Генпрокуратура продлила следствие по делу Савченко на шесть месяцев.