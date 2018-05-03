В четверг, 3 мая, у села Каменка Николаевской области, произошло серьезное ДТП с тремя авто. Пострадали более десяти человек.

Об этом сообщает местное издание "Новости N".

"Микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус "догнал" двигавшийся следом седельный тягач DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с рейсовым автобусом "Николаев-Очаков". От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу", - сообщили журналисты с места событий.

В результате ДТП пострадало более 10 человек: водители тягача и пассажирского автобуса, а также пассажиры. Часть пострадавших доставлены в Очаковскую ЦРБ, еще две "скорые" забрали пострадавших в больницы Николаева. Еще несколько пострадавших с незначительными травмами (ушибами, рассечениями) уехали в Очаков на попутном транспорте. Среди военнослужащих пострадавших нет.

Все три транспортных средства получили значительные механические повреждения.

По мнению очевидцев, дорожно-транспортному происшествию способствовало неудовлетворительное состояние проезжей части.

Фото: novosti-n.org

Видео: youtube.com/Новости-N

Как сообщала "Страна", сотрудник СБУ, который совершил смертельное ДТП получил многолетний срок. Напомним, по ДТП при аналогичных обстоятельствах 30 марта 2018 года Оболонский районный суд Киева признал виновным сотрудника СБУ в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

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