Согласно исследованию аналитической компании Strategic Analytics лидерство среди компания про производству смартфонов в первом квартале 2018 года по-прежнему сохраняет южнокорейская Samsung. Компания поставила на рынок 78.2 млн смартфонов (22.7%), однако ее показатель немного снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года .

На втором и третьем местах надежно закрепились Apple и Huawei. Компании отгрузили по 52.2 (15.1%) и 39.3 (11.4%) млн аппаратов соответственно. В сумме за первый квартал 2018 года на мировой рынок смартфонов поставлено 345.4 млн устройств.

На четвертом месте Xiaomi, которая отгрузила 28.3 млн единиц смартфонов (8.2% рынка), увеличив результат прошлого года на 15.7 млн экземпляров. OPPO, сместившаяся на пятую строчку, сильно просела в продажах и реализовала в первом квартале 24.1 млн (7% рынка). В прошлом году было 27.6 млн.

Фото: strategyanalytics.com/

Как сообщала "Страна", Белый дом может запретить продажу китайских телефонов в США.

Ранее в сети появились фото еще не вышедших смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+.

Мы писали, что Apple разрабатывает полностью стеклянный корпус для гаджетов.