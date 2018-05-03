В Виннице активисты радикальной организации "Черный Комитет" вывесили баннер напротив набережной "Рошен" с лозунгом "Кровь и пот рабочих – их миллиарды!".

При этом они кричали "Волю - народу, пулю - буржуям!".

Видео акции они выложили в Facebook сегодня, 3 мая.

В комментариях к видео написано, что акция приурочена к международному Дню труда .

"Сейчас в Украине идет активное наступление на права наемных работников и ограничение прав граждан на выгоду олигархическому режиму. В частности, проект нового Трудового Кодекса, который уже принят Верховной Радой в первом чтении, имеет цель расширить права работодателей, в то же время – превратить рабочих на послушное бесправное стадо", - говорится в сообщении.

Радикалы подчеркивают, что Украина сможет стать действительно независимым только тогда, когда будут гарантированы права и свободы граждан, в частности - наемных работников.

Видео: facebook.com/chor.komitet

Ранее "Страна" сообщала, что радикалы в масках вывесили на консульстве Польши список "преступлений против Украины".

Также "Правый сектор" в Одессе 2 мая заявил, что Украина не будет "принадлежать ж...дам". Видео.