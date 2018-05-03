Внезапно уволился зампрокурора АРКрым Александр Удовиченко, который внес в реестр по уголовным делам заявление юриста Андрея Портнова о госизмене менеджера Петра Порошенко в Крыму.

Об этом пишет "Закон и бизнес" со ссылкой на прокуратуру АРК.

Согласно заявлению Портнова от 10 апреля, в 2014 году Константин Картошкин, гендиректор ПАО "Севастопольский морской завод", конечным владельцем которого был Петр Порошенко, оперативно ответил на письмо Минпроторга РФ о фактическом переходе предприятий под юрисдикцию России.

Таким образом, по мнению Портнова, Картошкин своим ответом признал потерю украинской властью Крыма и правомерность деятельности органов иностранного государства.

Сейчас Картошкин руководит крупнейшим оборонным предприятием Украины "Зоря-Машпроект".

В результате прокуратура АР Крым внесла новое уголовное производство, которое касается госизмены Картошкина, в единый реестр досудебных расследований. А теперь прокурор, вынесший постановление, ушел в отставку.

Ранее "Страна" сообщала, что арестованная в Украине за агитацию за Путина крымчанка Одновол оказалась на пятом месяце беременности.

Также Киев грозит посадить на 15 лет главу крымского ЦИК Малышева.