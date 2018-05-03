Полиция Харьковской области на своей странице в Facebook сообщила, что обеспечивает порядок на улицах Балаклеи, где начались взрывы.

Для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставлены блокпосты на подъезде к военному городку.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Пострадавших в результате происшествия нет. Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано", - говориться в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти начали эвакуацию школ и жилых домов поблизости 61 арсенала, где идет детонация.

Фото: facebook.com/police.kharkov/

Как сообщала "Страна", В соцсетях появились первые фото и видео новых взрывов в Балаклее.

Мы писали, что житель Балаклеи выиграл у Минобороны иск после взрывов на военном арсенале

Ранее военный эксперт заявил, что "Калиновка взорвалась как и Балаклея. Причины трагедии - халатность и воровство".