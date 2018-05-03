На 9 мая в Киеве заявлена только одна акция - "Бессмертный полк" с 3 тысячами участников. Об этом 112.ua рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.

"На 9 мая у нас по-прежнему только одна заявка акции "Бессмертный полк". Они определяют до 3 тыс. участников. Но, насколько я понимаю, она будет проходить в разных городах, поэтому подвоза людей не будет и придут только киевляне. Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два", - рассказал он.

При этом националисты в соцсетях уже начали готовиться к "акциям противодействия".

В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook объявил об акции "Бессмертная дивизия".

"В поддержку" ватного пропагандистского хэппенинга "Бессмертный полк", мы инициируем акцию "Бессмертная дивизия". Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен", - написал он.

Фото: facebook.com/korchynskyi

Как сообщала "Страна", ранее полиция Киева заявила, что готовится поддерживать порядок во время марша "Бессмертного полка" 9 мая.

Мы писали, что суд отправил под домашний арест активиста ОУН, который бросил дымовую шашку в участников Бессмертного полка в 2017 году.

При этом в Николаеве во время шествия Бессмертного полка, "афганцы" намяли бока "азовцам".