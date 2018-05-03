Бывший боец АТО Дмитрий Иващенко (позывной Вербич), на которого напали в центре Киева с молотком 2 мая, рассказал детали инцидента.

Об этом сообщает Общественное радио.

Как рассказал Дмитрий, который сейчас находится в больнице, на него напали пять человек около семи вечера в Подольском районе столицы.

"Я почувствовал удар в спину и еще не понял, что произошло. Когда развернулся – получил из газового баллона очень мощный струю в глаза, почти сразу перестал видеть", — рассказал боец. Затем он почувствовал, что его окружают, и попытался убежать.

"Вижу, что не убегу, ноги не слушаются. Разворачиваюсь и начинаю отбиваться. Левый глаз немного открылся, начинаю их видеть: слева двое вооруженных мужчин, у одного нож, у другого, кажется, молоток. Их удары я взбиваю рукой, после чего справа летит молоток и я отпрыгиваю", — рассказывает Дмитрий.

По его словам, удар молотка четко был направлен в голову, но ему удалось отпрыгнуть. Впоследствии парень отступил к арке, где получил еще серию ударов. Он рассказывает, что отбивался, после чего нападавшие решили скрыться с места.

"Я отступаю в арку, далее идет серия ударов, я отделываюсь, они видят, что дело затягивается, у них не получается закончить дело и тогда убегают", — говорит Иващенко.

Он также рассказывает, что среди нападавших было двое девушек, одна из которых снимала процесс на видео. По словам Дмитрия, девушки забрали его сумку, которую оторвало в процессе драки.

Потом пострадавший заметил, что на спине у него глубокая рана. По словам Иващенко, он догадывается, что нападение может быть связано с его участием в АТО. "Я был одет в футболку с Исой Мунаевим, героем Украины, и в военные шорты и панаму. Думаю, что на это среагировали", — рассказал он. Дмитрий Иващенко говорит, что раньше у него не было подобных конфликтов.

2 мая бойцу провели операцию. По прогнозам медиков, в больнице он будет находиться около недели.

По информации полиции, по факту нападения на участника АТО начато уголовное производство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к совершению правонарушения, грозит до семи лет лишения свободы. Их уже разыскивает полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что в селе Кировоградской области пьяный житель зарезал бывшего АТОшника.

Также на Донбассе погиб 19-летний десантник.