На складе боеприпасов в Балаклее в харьковской области снова звучат взрывы. По официальной версии, во время работ по разминированию загорелась трава.

Такое на этих складах происходит не впервые. "Страна" вспомнила, когда там раньше уже случались подобные ЧП.

Пожар в 2017 году

Ночью 23 марта 2017 года начался пожар на складе боеприпасов в Балаклее, котоый вызвал детонацию боеприпасов. Информация о возгорании на территории 65-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ поступила в ГосЧС в 2:56. Пожар охватил несколько площадок хранения танковых артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм, огонь распространился примерно на треть территории базы, площадь которой составляет 368 га.

Фото: ГосЧС

К ликвидации последствий пожара привлкекли более 500 человек и 150 единиц техники, в том числе 330 пожарных и 55 пожарных автомобилей, а также противопожарные танки. Днем пожар распространился дальше, охватив новые площади на территории базы.

Фото: Генштаб ВСУ

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в огне примерно половина базы. Вокруг зоны пожара был организован 7-километровый рубеж, зона в радиусе 50 км объявлена чрезвычайной зоной.

Фото: ГосЧС

Из-за пожара началась эвакуация населения города и прилегающих к военным складам населенных пунктов. Были повреждены 265 зданий. В результате пожара было остановлено железнодорожное движение через станцию Балаклея, вокруг города перекрыли автотрассы, в радиусе 50 км вокруг эпицентра пожара было закрыто небо для самолетов, Харьковгаз перекрыл газоснабжение города.

Основной причиной возникновения пожара украинские власти назвали халатность и диверсию.

Позже в Минобороны рассказали, что из-за ЧП в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены около 80 человек. К ним были применены различные меры наказания, начиная от увольнения и заканчивая снятием с должности, разжалованием и понижением должностей.

Попытка диверсии

26 декабря 2015 года на складах хранения боеприпасов произошел пожар. В руководстве ВСУ заявили, что была осуществлена попытка диверсии. "Умелыми действиями командования и личного состава подразделения диверсия не была допущена. Ситуация контролируется, на место происшествия с целью выяснения причин и обстоятельств отправилась комиссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – сообщила в Facebook пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Позже спикер Генштаба Владислав Селезнев рассказал подробности. По его словам, было несколько точек возгорания, все эти точки были ликвидированы. На диверсию, считал Селезнев, указывало то, что при тушении были определенные сложности, связанные с тем, что пришлось применить больше мероприятий, чем при обычном пожаре.

В пресс-службе Генштаба отметили, что после пожара все арсеналы ВСУ переведены на усиленный режим охраны.

Где еще рвались боеприпасы

В сентябре 2017 года загорелся 48-й арсенал в Калиновке, которая расположена в 20 километрах от Винницы. На момент взрыва в нем хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Взрывы были слышны в самой Виннице, они были настолько мощными, что многие сначала приняли их за землетрясение. Люди из близлежащих районов были эвакуированы, дороги под Винницей перекрыты. Взрывы полностью прекратились лишь вечером 27 сентября.

В октябре 2015 года раз взрыв произошел на складе боеприпасов в Сватово Луганской области, при этом погибли 4 человека. На складах было 3,5 тысяч тонн боеприпасов стрелкового и малого артиллерийского калибра. Осколки снарядов попадали в черту города, погиб продавец одного из магазинов, куда угодил осколок. Были разрушены несколько домов, город на несколько дней остался без света, воды и газа. Сначала взрыв квалифицировали, как теракт, позже признали, что все произошло из-за халатности должностных лиц.

В августе 2008 года взрывы и пожар произошли на складе в городе Лозовая в 150 километрах от Харькова. Там хранилось 95 тысяч тонн боеприпасов, 63 тысячи из них сдетонировали. Осколки мин и снарядов разлетелись на расстояние до пяти километров, в сутки происходило до 24 взрывов. Жителей ближайших сел эвакуировали, жертв не было. Взрывы повредили 48 жилых домов и 14 зданий социальной сферы Лозовского района. За две последующие недели сдетонировало две трети находящихся на складе боеприпасов. Еще несколько лет саперы разминировали территорию, после этого арсенал был закрыт.

Несколько ЧП было в селе Новобогдановка под Мелитополем в Запорожской области. Первое произошло 6 мая 2004 года. По официальным данным, тогда в результате происшествия 5 человек погибло и 4 пострадало, 81 человек попал в больницу. Высота пламени достигала 300 метров, взрывы раздавались каждые три-пять секунд. Снаряды разлетались на расстояние до 10 километров. Население 11 населенных пунктов эвакуировали. Полностью пожар удалось потушить лишь к 19 мая.

23 июля 2005 года произошел пожар с детонацией артснарядов, его удалось локализовать спустя несколько часов, и масштабных разрушений не было. В результате ЧП 69-летняя жительница Новобогдановки получила осколочные ранения и была госпитализирована в центральную больницу Мелитопольского района. Еще одна жительница Новобогдановки скончалась во время перевозки в больницу.

Пожар и взрывы снова повторились 19 августа 2006 года. В результате высокой температуры взорвались боеприпасы, после чего начался пожар. В результате происшествия, пострадали 4 человека. С территории воинской части были эвакуированы все работники и жители.

18 мая 2007 года под Новобогдановкой при закладке очередной партии снарядов для планового уничтожения методом подрыва произошел несанкционированный взрыв, в результате которого погибли 2 военнослужащих. На базе хранения артиллерийских боеприпасов начался пожар, затем каждые 3-4 секунды стали взрываться артиллерийские снаряды. Боеприпасы разлетались на расстояние 10 километров. Тогда погибли пять человек, около сотни человек получили ранения, в том числе дети, которых осколками ранило в школе. Из 11 сел эвакуировали около семи тысяч человек. Разминировать эту территорию удалось только через десять лет. За это время погибли три сапера.

6 мая 2005 года в одном из хранилищ 47-го арсенала Минобороны Украины неподалеку от села Цвитоха Славутского района Хмельницкой области возник пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов. Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. Во время локализации огня получили ранения 9 военнослужащих, один из них - тяжелое.

В 2003 году на складе в Артемовске (теперь Бахмут) во время сварочных работ произошел пожар. На базе хранилось 32 тысячи ракет-снарядов к системе "Град", более 46 вагонов боеприпасов. Взорвалось 10 из 17 хранилищ, огонь мог подобраться к складу, в котором хранились ракеты в снаряженном состоянии. Потушить пожар удалось благодаря пожарному танку. Обошлось без жертв.