Сегодня днем в столице Армении Ереване в одном из филиалов банка HSBC произошла стрельба, сообщают о двух раненых.

Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на очевидца.

Очевидец рассказал, что инцидент произошел в филиале HSBC на улице Комитаса, всего было произведено два выстрела.

"Мы находились в соседнем банке, когда услышали стрельбу. На слух могу сказать, что стреляли в помещении. Второй выстрел мог быть произведен уже возле входной двери", — сказал он.

Очевидец также сообщил, что лично видел только одного раненого — его на носилках поместили в карету "скорой помощи". Однако собравшиеся на месте люди говорят, что раненых двое.

Также поступает информация о том, что стрельба велась в ходе ограбления банка, которое удалось — преступники скрылись.

Видео: facebook.com/lilush.yaghmuryan

В Армении сейчас идут массовые протесты, которые сосредоточены главным образом в Ереване.

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