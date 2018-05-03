В городе Балаклее Харьковской области, где расположены крупные военные склады, 3 мая раздаются взрывы.

Власти начали эвакуацию школ и жилых домов поблизости 61 арсенала, где идет детонация. По официальной версии, взрывы начались после того, как танк наехал на взрывное устройство. Видео и фото взрывов начали публиковать пользователи Сети.

Видео: twitter.com

Видео: Youtube.com

Появляются и другие видео, на которых виден столб дыма над складами.

Видео: Youtube.com

Также в соцсетях делятся фотографиями взрыва.

Фото: twitter.com

Видео: Facebook.com

Позже свою версию дало Минобороны. По данным СМИ, которые ссылаются на военных, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв, начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов.

Пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации пожара.

Напомним, в октябре прошлого года взорвались военные склады в Калиновке Житомирской области. Тогда сгорело снарядов больше, чем было израсходовано за три года АТО.

Склады в Балаклее также взрывались в 2017 году.