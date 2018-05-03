Сегодня в Дарницком районе Киева на парковке группа кавказцев ранила сотрудника СБУ.

Об этом нардеп от радикалов Игорь Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, ЧП произошло на улице Вешняковская, 16. Полиция объявила план "Перехват". "Разыскивается автомобиль внедорожник Тойота или Хюндай белого цвета с черными вставками. В автомбиле, возможно, находятся 4-5 вооруженных человек кавказской внешности", - пишет Мосийчук.

"За последние несколько дней это не первое преступление совершенное кавказскими группировками в столице", - заявил нардеп.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Ранее "Страна" сообщала, что дочь женщины, пострадавшей от взрыва возле "Эспрессо", не верит в версию СБУ.

Также покушение на Мосийчука организовала "неустановленная личность" из российского Генштаба - СБУ