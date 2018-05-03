8 мая стартует финал песенного конкурса "Евровидение".

Согласно ставкам букмекерской конторы William Hill, шансы на победу на данный момент выглядят так.

Первое место отдают Израилю. Композицию Toy и "куриный танец" 25-летней певицы Нетта Бразилай (Netta Barzilai) сразу же полюбили в сети. Ее видео только на официальном канале конкурса в Youtube посмотрели около 17 млн человек.

Видео: Youtube.com

Болгарии букмекеры пророчат второе место. Страну представит группа Еquinox, которая исполнит песню Bones. Коллектив был создан специально для конкурса в этом году и состоит из 5 участников.

Видео:Youtube.com

На третьем месте – Франция. Страну представит семейный электро-поп-дуэт Madame Monsieur, который исполнит песню Mercy.

Видео: Youtube.com

Украинский исполнитель Melovin сейчас по прогнозам букмекеров находится на 19 месте. Однако, оценка букмекеров может меняться после репетиций.

Как сообщала "Страна", ранее Melovin показал официальный клип для конкурса в Лиссабоне.

Мы писали, что по жеребьевке Melovin выступит последним на Евровидении в Лиссабоне.

Напомним, ранее согласно данным букмекеров Melovin находился на 22-м месте.