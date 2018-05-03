В Германии начали строить немецкий участок газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил представитель компании Nord Stream, пишет Welt.

В городе Лубмин федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания начались работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания на наземном стыковочном пункте будущего газопровода.

Работы проводятся на площади около шести гектаров.

По словами представителя немецкой компании, работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

"Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения", - заявил представитель Nord Stream.

Отметим, что помимо Германии строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия, но Швеция и Дания пока не одобрили реализацию российского проекта стоимостью 9 млрд евро.

Ранее "Страна" сообщала, что Дания даст разрешение на "Северный поток-2" при условии сохранения транзита газа через Украину.

Также Порошенко рассказал немцам, что "Северный поток-2" - это "политическая взятка" за лояльность России.