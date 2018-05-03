Министерство образования и науки обнародовало для общественного обсуждения проект закона Украины "О полном общем среднем образовании".

О всех нововведениях проекта мы писали в статье "Языковые квоты для русских и татар, 12-летка и пенсионеров прочь со школы. Что Гриневич хочет записать в новый закон о среднем образовании".

Напомним, в законе вводятся языковые квоты для получения образования национальных меньшинств.

Так, в старшей школе для нацменьшинств, чьим языком является один из языков Евросоюза (в том числе болгарский, венгерский, греческий, немецкий, польский, румынский, словацкий), квота на родной язык составит до 40%. Для остальных национальных меньшинств, например, русскоязычных, аналогичная квота составит только 20%.

В начальной школе на родном языке может преподаваться 80% предметов.

Для обучения на родном языке будут создаваться отдельные классы, но не школы.

Зато частным школам, которые обучают за средства физлиц или юрлиц, позволяется свободно выбирать язык учебного процесса, но при этом обеспечить овладение учениками украинским языком в соответствии с госстандартами.

Таким образом, теоретически, если проект будет принят в нынешнем виде, национальные меньшинства смогут открывать частные школы и обучать там учеников на родном языке, но платно.

Как сообщала "Страна", ранее Гриневич сообщала, что первоклассников на свободные места будут набирать через лотерею.

Мы писали, что Гриневич отказалась менять языковую статью в законе об образовании по требованию ЕС.

Также Гриневич рассказала, как новый закон об образовании коснется садиков нацменьшинств.