Причиной сегодняшних взрывов в городе Балаклее Харьковской области стала детонация снарядов из-за наехавшего на взрывчатку танка.

Об этом сообщил пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов, пишет 057.ua.

В результате взрывов никто не пострадал.

"Начался пожар и боеприпасы 100 мм. и 120 мм. начали взрываться от пожара. Предварительная причина пожара - пожарный танк наехал на один из снарядов. Сами снаряды начали детонировать на технической территории", - заявил Горбунов.

На сайте Минобороны также появилось сообщение о причинах пожара. По данным ведомства пожар начался в результате возгорания сухой травы на бывшей территории 65 арсенала. Там шли работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего ЧП.

К локализации пожара привлечены два пожарных танка. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован, говорят в Минобороны.

По словам властей Балаклеи, никто эвакуацию не проводил, лишь детей отпустили из школы по домам.

"Эвакуации нет, люди спокойно ходят по улицам. Сейчас заместитель главы выехал на место происшествия с комиссией. Взрывов никаких больших нет, ситуация стабильная, все по плану", - рассказали в пресс-службе райадминистрации Балаклеи.

В то же ввремя, мэр города Балаклея Иван Столбовой сообщил об эвакуации также и домовладений, пишет телеканал ОТБ в Facebook.

"А сейчас начались в районе арсенала в двух местах возгорания, что привело к тем снарядов, которые лежали в части территории. Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости, - людей эвакуируют. Детей забираем со школы...", - сказал Столбовой.

Фото: facebook.com/otb.segodennya

Ранее "Страна" сообщала, что на военных складах в Балаклее раздаются взрывы. Все подробности.

Также охрану стратегически важных складов Минобороны собираются поручить частникам.