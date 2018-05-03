Крупнейший производитель шин в Украине "Росава" (Белая Церковь, Киевская область) будет ликвидирован.

Такое решение 30 апреля приняли акционеры компании, передают "Украинские новости".

В 2017 году, согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, "Росава" увеличила убыток на 73,8% (на 304,8 млн грн) - до 717,8 млн грн, сократив чистый доход в 1,7 раза (626,7 млн грн) - до 875,3 млн грн.

"Росава" - крупнейший в Украине производитель шин. Мощности достигают порядка 6 млн шт. шин в год. Ассортимент включает более 150 типоразмеров шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Предприятие контролирует депутат Верховной Рады Константин Жеваго (внефракционный).

Ранее "Страна" сообщала, что в феврале рост промышленного производства в Украине замедлился.

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