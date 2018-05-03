В городе Балаклее Харьковской области, где расположены крупные военные склады, раздаются взрывы.

Первыми о взрывах сообщили депутаты разных уровней.

"В Балаклее на Харьковщине снова взрывы. По словам местных жителей, детей отпустили из школы", - написал в Facebook нардеп Роман Семенуха.

"Не хочу пока ничего говорить и нагонять, но в Балаклее очень сильно шарахает опять. Надеюсь, это не повтор прошлогодних событий, но местные уже на чемоданах", - сообщил также депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

Видео взрывов начали публиковать пользователи Сети. 18+

Местные жители также делятся информацией о взрывах в соцсетях.

Позже власти начали озвучивать причины взрывов. Оказывается, взрывы были запланированы. Но они привели к пожару, который вызвал уже случайную детонацию.

Как сообщил телеканалу ОТБ мэр города Балаклея Иван Столбовой, сегодня в на складах происходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти из арсенала.

"А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорания, что привело к тем снарядам, которые лежали на части территории. Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости, - людей эвакуируют. Детей забираем из школ ... ".

Также издание опубликовало телефонный разговор с мэром Балаклеи. Он рассказал подробности происходящего.

По информации 112, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв, начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов.

Пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации пожара.

Напомним, в октябре прошлого года взорвались военные склады в Калиновке Житомирской области. Тогда сгорело снарядов больше, чем было израсходовано за три года АТО.

Склады в Балаклее также взрывались в 2017 году.