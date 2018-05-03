Серебряный призер Олимпийских игр-2016 украинский борец Жан Беленюк недоволен действиями украинских чиновников, создавших препятствия для участия украинских армейских клубов в чемпионате Европы по спортивной борьбе в РФ.

Об этом Беленюк в четверг написал в Instagram.

Он пишет, когда увидел фото призеров чемпионата Европы в Каспийске в его дисциплине, у него в памяти всплыли воспоминания о его победе на чемпионате Европы в 2016 году. Он сообщил, что упорно готовился к соревнованиям в России.

"Меня уверили, что все будет в порядке: "Не беспокойся, а тренируйся". И я тренировался на высоких оборотах — ведь каким-то образом украинские спортсмены последние четыре года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И что примечательно, ни у кого не возникало вопросов!" — написал спортсмен.

Он добавил, что из-за действий украинских чиновников не смог принять в нем участие. "Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!" — написал Беленюк.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что украинскому спортсмену Беленюку запретили ехать в РФ на соревнования.

Также бойкот соревнований в России ставит под угрозу участие Украины в Олимпиаде-2020 - Беленюк.