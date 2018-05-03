В Киеве у сторонников экс-губернатора Одесской области, лидера "Руха нових сил" Михаила Саакашвили проходят обыски.

Так, СБУ обыскивает координатора Днепровской районной организации "Рух нових сил" Евгения Лукьянцева, Бориспольской – Ярослава Сарафинюка, Дарницкого - Андрея Подзеги.

Об этом сообщили представители партии в Facebook.

По их данным, ищут оружие, взрывчатку и деньги. Лиза Богуцкая, в частности, пишет, что у Лукьянцева обыск уже закончился, оружие не нашли. У остальных обыски продолжаются.

Отметим, что после майских праздников сторонники Михо собираются возобновить акции протеста. "Страна" рассказывала о них в материале "Импичмент 2.0. МихоМайдан после праздников вновь собирается выйти на улицы Киева".

Фото: facebook.com/liza.bogutskaya

В СБУ пока не дают официальных комментариев по этому поводу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кременчуге избили соратника Саакашвили, который проводил вече за импичмент Порошенко.

Также мы писали, что генпрокуратура хочет узнать у Саакашвили ездил ли он в Донецк в прошлом году.