У активистов партии Саакашвили проходят синхронные обыски. Ищут взрывчатку
В Киеве у сторонников экс-губернатора Одесской области, лидера "Руха нових сил" Михаила Саакашвили проходят обыски.
Так, СБУ обыскивает координатора Днепровской районной организации "Рух нових сил" Евгения Лукьянцева, Бориспольской – Ярослава Сарафинюка, Дарницкого - Андрея Подзеги.
Об этом сообщили представители партии в Facebook.
По их данным, ищут оружие, взрывчатку и деньги. Лиза Богуцкая, в частности, пишет, что у Лукьянцева обыск уже закончился, оружие не нашли. У остальных обыски продолжаются.
Отметим, что после майских праздников сторонники Михо собираются возобновить акции протеста. "Страна" рассказывала о них в материале "Импичмент 2.0. МихоМайдан после праздников вновь собирается выйти на улицы Киева".
Фото: facebook.com/liza.bogutskaya
В СБУ пока не дают официальных комментариев по этому поводу.
Ранее "Страна" сообщала, что в Кременчуге избили соратника Саакашвили, который проводил вече за импичмент Порошенко.
Также мы писали, что генпрокуратура хочет узнать у Саакашвили ездил ли он в Донецк в прошлом году.