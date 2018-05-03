Серверы, на которых хранилась информация с видеокамер Межигорья, в феврале 2014 вывезли представители "Самообороны Майдана". Такое заявление во время допроса в Оболонском райсуде столицы сделал Анатолий Кобылинский - владелец фирмы, которая охраняла резиденцию, ООО "Гросер", сообщает Укринформ.

Кобылинский рассказал, что 25 февраля 2014 года в резиденцию приехал представитель "Самообороны Майдана" по имени Жан.

"Когда он попал в "Хонка" 25 числа, у меня с ним была встреча. Я задал ему вопрос: что произошло и почему поменялось руководство. Он ответил, что те люди, которые были два дня до этого, они грабители, а "мы пришли сюда и наведем порядок". Побыли они два дня. Так, навели порядок и уехали", - отметил Кобылинский.

По слова свидетеля, видеокамеры фиксировали все выезды и въезды на территорию.

"Серверы стояли на блокпосту в районе улицы Межигорской. Когда они (представители" Самообороны Майдана "- Прим. ред.) Узнали, что есть серверы и они пишут, то испугались и потом эти серверы забрали. Я так понимаю, что их теперь никто не может найти", - добавил свидетель.

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