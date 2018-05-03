Центральный поединок 32-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" перенесли.

Об этом сообщает пресс-служба украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В сообщении сказано, что к УПЛ поступило письмо от ФК "Динамо" о невозможности проведения 20 мая 2018 года матча 32-го тура "Динамо" - "Шахтер" в связи с проведением на стадионе "Динамо" им. Лобановского работ в рамках подготовки к финальному матчу женской Лиги чемпионов УЕФА.

В итоге УПЛ по результатам ходатайства ФК "Динамо" и учитывая согласие ФК "Шахтер", постановила частично внести изменения в постановление и определить датой проведения матч 32-го тура чемпионата УПЛ "Динамо" - "Шахтер" 19 мая 2018 года.

Заметим, что время проведения матча не изменился (19:30).

Добавим, что финальный поединок женской Лиги чемпионов пройдет 24 мая на стадионе "Динамо" им.Лобановского.

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" минимально одолело "Ворсклу" и осталось в трех очках до лидера.

Также игрок Шахтера рассказал об эпизоде в матче с Динамо, за который его хотят дисквалифицировать.