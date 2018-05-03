Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что, кроме Telegram, блокировка может коснуться и Viber.

Об этом сообщает ТАСС.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - сказал глава Минкомсвязи, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.

Напомним, что 24 апреля в России зафиксировали сбой в работе Viber из-за блокировки Telegram.

Как сообщала "Страна", в Viber не могут передать ключи шифрования ФСБ России, потому что их у компании нет.