СБУшник Карамушка, пойманный на взятке, вышел из СИЗО под залог в 1,2 млн гривен
Майор СБУ Александр Карамушка, подозреваемый в получении 47,5 тыс. долларов взятки, вышел из следственного изолятора под залог 1,2 млн гривен.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, пишут "Украинские новости".
Залог за него внесли родственники. Он вышел из СИЗО 2 мая.
На сегодняшний день Карамушка подозревается в получении неправомерной выгоды (с. 4 ст.368 УК Украины), но если будет установлено наличие наркотиков в его авто - ему могут объявить о подозрении по ст.309 УК Украины. Еще одно вероятное подозрение (по ст.263 УК Украины) грозит Карамушке за хранение боеприпасов - при обыске у него были изъяты патроны.
Ранее "Страна" сообщала, что САП намерена обжаловать залог сотрудника СБУ, который получил $47,5 тысяч взятки.
Также мы писали, что суд отправил под арест подозреваемого во взяточничестве СБУшника Карамушку. Но возможен залог в 1,23 млн гривен.