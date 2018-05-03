Майор СБУ Александр Карамушка, подозреваемый в получении 47,5 тыс. долларов взятки, вышел из следственного изолятора под залог 1,2 млн гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, пишут "Украинские новости".

Залог за него внесли родственники. Он вышел из СИЗО 2 мая.

На сегодняшний день Карамушка подозревается в получении неправомерной выгоды (с. 4 ст.368 УК Украины), но если будет установлено наличие наркотиков в его авто - ему могут объявить о подозрении по ст.309 УК Украины. Еще одно вероятное подозрение (по ст.263 УК Украины) грозит Карамушке за хранение боеприпасов - при обыске у него были изъяты патроны.

Ранее "Страна" сообщала, что САП намерена обжаловать залог сотрудника СБУ, который получил $47,5 тысяч взятки.

Также мы писали, что суд отправил под арест подозреваемого во взяточничестве СБУшника Карамушку. Но возможен залог в 1,23 млн гривен.