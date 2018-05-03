В пригороде Чернигова полиция задержала мужчину, который грозил взорвать междугородний автобус сообщением Новгород Северский - Чернигов - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Как выяснили правоохранители, в Сосницком районе в автобус зашел мужчина с рюкзаком, и когда автобус выехал за черту Чернигова, пассажир заявил, что у него в рюкзаке бомба.

Мужчина заставил водителя остановить автобус и выпустить пассажиров. Люди выбежали из салона и немедленно позвонили в полицию.

Тем временем в автобусе находились только водитель и злоумышленник, который что-то громко выкрикивал.

Прибывшие наряды патрульной полиции окружили автобус и эвакуировали пассажиров.

Полицейским удалось вытащить "террориста" из салона. Взрывотехники осмотрели содержимое его рюкзака, но там не оказалось никаких опасных предметов.

Злоумышленник задержан. Полиция будет проводить проверку относительно его адекватности и вменяемости.

По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины ("Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями"). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что житель Днепра "заминировал" офис мобильного оператора, чтобы у него прекратили снимать деньги.

Также мы сообщали, что в Лондоне прогремел взрыв, пострадали около 30 человек.