Сестру арестованного внефракционного нардепа Надежды Савченко - Веру - допрашивают как свидетеля сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила в Facebook помощница Надежды Савченко Татьяна Проторченко.

"Вера Савченко сейчас находится в СБУ, где проводится опрос ее как свидетеля. На 14.00 туда иду я", — написала она. Она добавила, что Надежда Савченко голодает уже 42 день.

Фото: facebook.com

22 марта Верховная Рада дала разрешение на задержание и арест Савченко, генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение народному депутату.

Глава ГПУ показал в сессионном зале парламента фильм якобы с доказательствами того, что Савченко причастна к схемы вывоза оружия с оккупированных территорий для совершения теракта в Киеве. Он также утверждает, что деньги на подготовку теракта Савченко давал экс-переговорщик по освобождению заложников Владимир Рубан.

23 марта Надежду Савченко взяли под стражу на 2 месяца без возможности залога. Во время заседания суда Савченко заявила о начале голодовки.

29 марта Апелляционный суд Киева оставил Надежду Савченко под стражей, таким образом не удовлетворив жалобу ее адвокатов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Майдане сестра Савченко провела небольшую акцию в ее поддержку.

Также вместо Надежды Савченко на заседание ПАСЕ летит ее сестра Вера.