По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 2 мая,в Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь, а также максимальную среднесуточную температуру.

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

После полудня столбик термометра поднялся до +30. Последний раз такая жара в Киеве в этот же день была зафиксирована в 1934 году.

Среднесуточная температура вчера превысила на 0,1 градуса предыдущее историческое значение 1934 года и составляла +22,8 градуса, что на 10,6 градуса выше климатической нормы для этой даты.

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 30 апреля по 7 мая.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.