Жаркий температурный рекорд был установлен в Киеве 2 мая
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 2 мая,в Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь, а также максимальную среднесуточную температуру.
Об этом сообщается на сайте обсерватории.
После полудня столбик термометра поднялся до +30. Последний раз такая жара в Киеве в этот же день была зафиксирована в 1934 году.
Среднесуточная температура вчера превысила на 0,1 градуса предыдущее историческое значение 1934 года и составляла +22,8 градуса, что на 10,6 градуса выше климатической нормы для этой даты.
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 30 апреля по 7 мая.
Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.
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