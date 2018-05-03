Расследование убийства журналиста Павла Шеремета затруднено из-за его российского гражданства.

Такое заявление сделал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, отвечая на вопросы журналистов во время круглого стола к всемирному дню свободы слова. Об этом сообщает Громадське.

"Невозможно провести следственные действия на территории государства-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их - это существенно усложняет расследование", - отметил Шевченко.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился.

Ранее "Страна" писала о том, что гражданская жена Шеремета, главный редактор "Украинской правды" Алена Притула требует у Луценко расследовать убийство Шеремета, как теракт.

Также мы сообщали, что полиция засекретила абсолютно все, что касается убийства Шеремета.