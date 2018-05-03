Утром 3 мая в Кривом Роге автомобиль патрульной полиции сбил пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога.

"Сегодня около 6:30 утра произошло ДТП с участием служебного автомобиля и пешехода. По данному факту ведется служебная проверка. Рассмотрением дела занимается следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на улице Балхашской, когда пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мужчина получил легкие травмы, ему оказана медпомощь.

Как сообщили в Криворожском отделе полиции ГУНП в Днепропетровской области, предварительная правовая квалификация определена по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

"Окончательное решение будет принято после получения результатов экспертизы о тяжести полученных повреждений", - отметили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала о ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 11 человек. Подозреваемого водителя Mazda перевели из больницы в СИЗО.

Также под Кривым Рогом загорелась маршрутка.