В Днепре мужчина позвонил в полицию и заявил, что 2 мая подорвет офис мобильного оператора, если оператор не прекратит снимать деньги с его мобильного счета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Телефонный звонок в полицию поступил 1 мая. На место предполагаемого взрыва выехали взрывотехники и кинологи. В результате обследования помещения и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Была установлена ​​личность звонившего и место его проживания. 42-летнего мужчину доставили в отделения полиции. По его словам, он пытался дозвониться мобильному оператору с требованием об отключении дополнительной услуги, но представители компании не отреагировали на его просьбу. Тогда мужчина позвонил в полицию и оставил сообщение о взрыве.

Жителю Днепра вручили уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Ему грозит от 2-х до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, что 1 мая в центре Днепра горела типография. Густой дым был виден за несколько километров.

Как сообщала "Страна", в Днепре угонщик BMW насмерть сбил велосипедистку и попытался скрыться с места происшествия.