Лучшее в мире качество воздуха зафиксировано специалистами в Финляндии.

Об этом пишет издание Уle, ссылаясь на исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечают эксперты ВОЗ, содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет 6 микрограммов на кубический метр, а это самый низкий показатель в мире.

Кроме Финляндии в лидеры рейтинга попали Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.

"Наиболее высокие концентрации мелких частиц, т.е. худшее качество воздуха, зафиксированы в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки. В этих странах концентрации мелких частиц в воздухе более чем в десять раз выше по сравнению со странами-лидерами в рейтинге", - говорят исследователи.

Согласно данным ВОЗ самое низкое качество воздуха зафиксировано в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

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