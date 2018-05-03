Водителя автомобиль Mazda, который подозревается в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 11 человек, перевели из больницы в следственный изолятор.

Об этом сообщает "Первый городской".

Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Но из-за плохого самочувствия он находился в Криворожской городской больнице № 2.

2 мая врачи разрешили перевести мужчину.

Участниками смертельного ДТП в Кривом Роге, которое произошло 17 апреля, стали три транспортных средства - автомобиль Mazda, маршрутка и автобус одного из металлургических предприятий города. В результате аварии погибли 11 человек, еще один пострадавший находится в реанимации.

Ранее "Страна" сообщала о ДТП в Кривом Роге. В больнице умер одиннадцатый пострадавший.

Также суд арестовал водителя Mazda без права залога.