77 человек погибли из-за песчаных бурь, накрывших северо-запад Индии в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что еще 143 человека получили ранения и травмы.

"Опечален потерями из-за песчаных бурь в различных частях Индии. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы направили команды спасателей в разные регионы для оказания помощи пострадавшим", – написал на своей странице в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По информации издания Hindustan Times, из-за песчаных бурь оборваны электрические линии и разрушены некоторые здания. Также сообщается о задержке вылета ряда авиационных рейсов.

Ранее "Страна" писала о том, что Amazon снимет сериал "Песчаная буря" по биографии Муаммара Каддафи.

Также мы сообщали, что появилось видео, как штормовое море в Одессе "слизало" несколько пляжей.