И.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что остеохондроз наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является крупным коммерческим мифом современности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее данным, в международной классификации болезней остеохондроз существует, однако его специфика существенно отличается от того, как его трактуют некоторые врачи в Украине. "Это группа редких заболеваний, связанные с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротический состояние. Как примеры могут быть болезнь Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Шейермана", - пишет Супрун.

В Украине же, отмечает и.о. министра задравоохранения, посещая врача, который не пользуется международными протоколами, на жалобы о боли в спине пациент может услышать, что у него остеохондроз.

Как результат, для лечения назначается дообследование (рентген, МРТ), обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы, что в целом довольно сильно бьют по карману пациентов, пишет она.

Если у вас болит спина, Супрун, исходя из западной практики, рекомендует оставаться подвижным насколько это возможно, выполнять простые упражнения для спины, принимать противовоспалительные обезболивающие средства после консультации с врачом.

"Ошибочно мнение, что сильная боль требует агрессивного обезболивания. Лучше начинайте с обычного обезболивающего препарата. По результатам исследований, сильные обезболивающие, которые, например, содержат опиоиды, не обеспечивают более эффективного облегчения боли и имеют больший потенциал для причинения вреда организму", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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