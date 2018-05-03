В Сирии над Средиземным морем потерпел крушение истребитель ВКС РФ Су-30СМ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России, погибли оба летчика.

"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что, "по предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы". "Никакого огневого воздействия по самолету не было", - сказали в ведомстве.

О крушении самолета сообщил в своем Twiiter политический аналитик Майкл Хоровиц. Также он опубликовал фото, сделанные в районе крушения.

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