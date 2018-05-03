Представители ФСБ РФ начали останавливать и осматривать невоенные суда, которые направляются в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Судна, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды", - говорится в сообщении.

30 апреля пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ остановил теплоход (в суднокоманде - граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавший по маршруту Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь).

В тот же день так же остановили теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), а его суднокоманда состояла из украинцев. На следующий день представители РФ остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа – граждане Болгарии), который следовал по маршруту Италия (Ногаро) - Украина (Мариуполь).

Кроме того, по информации ведомства, некоторые судна проверяют по несколько раз.

"Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянской Косы его снова остановили оккупантами для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманды", - говорят в ГПСУ.

До этого представители РФ остановили судно под флагом Панамы (судокоманда в составе граждан Турции и Грузии), которое направлялось по маршруту Италия (Маргера) - Украина (Мариуполь).

"Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины", - подытожили в Госпогранслужбе.

Ранее "Страна" сообщала, что в России пригрозили Украине ответными шагами за арест судна "Норд".

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