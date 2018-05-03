В Черновцах стрела подъемного крана насквозь прошила маршрутку
На окраине Черновцов грузовик-автокран протаранил междугородный маршрутный автобус, к счастью, обошлось без жертв.
Фотографии ДТП разместил местный журналист Андрей Вовк на своей странице в Facebook.
Стрела подъемного крана прошла сквозь автобус - через лобовое стекло справа от водителя к первому пассажирскому окну.
Журналист в комментариях к фото отмечает, что при аварии никто не пострадал, а водитель маршрутки "родился в рубашке".
Автобус двигался по маршруту "Выжница - Черновцы".
Фото: facebook.com/andriy.vovk.33
Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах авто на скорости влетело в бетонный знак с названием города. Водитель погиб.
Также мы писали, что в Черновцах водитель авто убил пешехода из-за замечания о парковке.
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