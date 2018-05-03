На окраине Черновцов грузовик-автокран протаранил междугородный маршрутный автобус, к счастью, обошлось без жертв.

Фотографии ДТП разместил местный журналист Андрей Вовк на своей странице в Facebook.

Стрела подъемного крана прошла сквозь автобус - через лобовое стекло справа от водителя к первому пассажирскому окну.

Журналист в комментариях к фото отмечает, что при аварии никто не пострадал, а водитель маршрутки "родился в рубашке".

Автобус двигался по маршруту "Выжница - Черновцы".

Фото: facebook.com/andriy.vovk.33

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах авто на скорости влетело в бетонный знак с названием города. Водитель погиб.

Также мы писали, что в Черновцах водитель авто убил пешехода из-за замечания о парковке.