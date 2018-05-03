Брат актрисы Меган Маркл призвал британского принца Гарри опомниться и отменить свадьбу, которая должна состояться в мае.

Томас Маркл уверяет, что еще не поздно все переиграть, иначе его сестра выставит на посмешище всю королевскую семью.

Открытое письмо к принцу Гарри Томас-младший обнародовал через издание In Touch, пишет The Daily Mail.

"Дорогой принц Гарри, еще не поздно, Меган Маркл - однозначно не является подходящей для тебя женщиной. Чем ближе к твоей королевской свадьбе, тем очевиднее, что это - самая большая ошибка в истории королевских свадеб. Я озадачен, что ты не видишь настоящей Меган, какой ее уже видит весь мир ", - написал брат голливудской звезды.

Фото: intouchweekly.com

По мнению Томаса-младшего, его сестра - "низкосортная голливудская актриса", которая стареет и поэтому стремится напоследок сыграть роль принцессы.

Также близкий родственник обвиняет Меган в том, что она использовала их отца, доведя его до банкротства и оставив напроизвол. Дочь забыла о нем и даже не позвала на свадьбу, хотя именно он должен вести ее к алтарю.

"Очень похоже, что щепотка голливудской славы наступила ей в голову, превратив в пресыщенную, поверхностную и самовлюбленного женщину, которая обведет вокруг пальца и все королевскую семью", - предупредил Томас Маркл.

"Весь мир наблюдает за тем, как Меган принимает плохие решения, делает плохой выбор, и Гарри, еще не поздно", - отметил мужчина.

Ранее другие родственники Меган Маркл возмутились тем, что их не пригласили на королевскую свадьбу.

"Страна" писала о том, что свидетелем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл будет еще один принц.

Также мы сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл рассказали, кого пригласили на свадьбу.