В время марша радикалов, который прошел 2 мая, руководитель "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Одессу и Украину от ж*дов.

Видео инцидента в Facebook опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На митинге член ПС Татьяна Сойкина заявила: "Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж*дам! Не олигархии. Слава Украине!"

"Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?" - написал Эдуард Долинский.

Фото: facebook.com

Выступление активистки "Правого сектора" состоялось вчера в Одессе во время "Марша украинского порядка" организованном партией "Свобода", "Правым сектором", "Национальными дружинами".

Напомним, что 2 мая в Одессе радикалы вышли на марш.

Как сообщала "Страна", в Одессе националисты избили парня, который нес цветы на Куликово поле.